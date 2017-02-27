Человеческий организм сам вырабатывает токсичную фруктозу - ученые

Многочисленные исследования показали, что фруктоза опасна для человека. Но попадать в тело она может не только с продуктами. Как оказалось, головной мозг тоже вырабатывает фруктозу. И это медленно убивает. Мозг превращает энергетический запас в сахар.

Читайте такжеФруктоза вреднее глюкозы

Если человек питается неправильно, то в целом негативный эффект, производимый на тело, усиливается еще больше. Может развиться диабет, болезнь сердца, ожирение, пишет The Daily Mail.

Сотрудники Йельского университета проверили мозг восьми здоровых людей, когда тем давали глюкозу. И уже через 10 минут ученые заметили признаки роста концентрации глюкозы в головном мозге. А спустя еще немного времени повышалась и концентрация фруктозы. Это, по мнению специалистов, являлось реакцией мозга, известной как полиоловый путь.

Читайте такжеРечь человека может выдать ранние симптомы болезни Альцгеймера- неврологи

В ходе данной реакции глюкоза становится сорбитолом (еще один сахар), а затем - фруктозой. О том, что эта реакция имела место, говорил и анализ крови исследуемых. Правда, перед тем, как ученым удавалось зафиксировать повышение уровня фруктозы, уходило почти полтора часа. Фруктоза производится из любого потребляемого сахара.