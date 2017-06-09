70% домашних тонометров показывают недостоверные данные артериального давления - исследование

Исследование, проведенное доцентом медицины из Университета Альберты Дженнифер Рингроуз, выявило, что около 70% домашних тонометров показывают недостоверные данные артериального давления, пишет Medical Xpress.

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Она с коллегами протестировала десятки домашних тонометров. Оказалось, что в 70% случаев погрешность составляла около 5 мм рт. ст., а в 30% - около 10 мм рт.ст. Поскольку часто врачи полагаются на показания домашнего тонометра, которые сообщают им пациенты, ограничиваясь однократным измерением давления во время приема в клинике, то серьезность заболевания может быть недооценена.

Специалист подчеркивает, что этот факт вызывает серьезные проблемы со здоровьем, ведь проблемы с артериальным давлением являются основной причиной смертности в мире. "Тщательный мониторинг давления способен снизить критичные последствия гипертонии — но только в том случае, если измерения давления будут точными", - отмечает Рингроуз.

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Эксперты считают, что врачи и пациенты должны учитывать вероятную неточность измерения давления домашним тонометром. Также напоминают, что погрешности в данных могут возникать из-за движений руки и тела, неправильно застегнутого манжета, чрезмерного веса пациента, эмоционального состояния, из-за разговора во время измерения.

Также исследователи акцентируют, что врачи ни в коем случае не должны назначать медикаменты на основе всего лишь одного или двух измерений.