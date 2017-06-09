В Сирии зафиксировано вспышку полиомиелита

Впервые с 2014 года в Сирии произошла вспышка полиомиелита. В провинции Дейр-эз-Зор полиовирус вакционного происхождения был выявлен у двух парализованных детей и одного здорового, пишет STAT.

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Вспышка полиомиелита 2013-2014 годов также произошла в этой провинции, но тогда она была вызвана диким вирусом полиомиелита. Распространение вируса возникло из-за недостаточного охвата вакцинацией. В 2013 года было привито 67 тыс. детей (50%) в возрасте младше 5 лет в Дейр-аль-Зор.

В стране уже составлен план срочной вакцинации в провинции – планируется иммунизировать около 200 тыс. детей.

Сегодня эндемичными по полиомиелиту остаются Нигерия, Афганистан и Пакистан.