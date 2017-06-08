Сфера психиатрии должна избавиться от жестокости и насилия над пациентами - экперты

Система услуг в сфере психического здоровья все еще во много основана на упрощенном биомедицинском подходе. Людей с интеллектуальными, когнитивными и психосоциальными отклонениями и просто лиц, не соответствующих «общепринятым нормам», помещают в психиатрические учреждения, где пичкают психотропными препаратами. В этих учреждениях пациенты нередко подвергаются насилию и надругательствам.

Читайте такжеДети-беженцы подвержены мощному стрессу, вызывающему психические расстройства - экпертыОб этом заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайнюс Пурас. Он призвал государства отойти от концепции чрезмерной медикализации и упрощенческой биомедицинской модели, поддерживаемой сообществом психиатров и фармацевтической промышленностью.

Сторонники такого подхода, по мнению эксперта ООН, руководствуются двумя устарелыми и научно необоснованными понятиями: люди с психическими расстройствами опасны и в большинстве случаев требуется биомедицинское вмешательство.

«Нам необходима революция в сфере оказания психиатрической помощи с тем, чтобы покончить с пренебрежением, жестоким обращением и насилием», - заявил Дайнюс Пурас.

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Эксперт ООН назвал ситуацию с оказанием медицинской помощи психически больным людям «кризисной» и призвал все государства выделять больше средств на эффективные терапевтические услуги для лиц с психическими расстройствами.

Дайнюс Пурас отметил, что на сегодняшний день на обеспечение психического здоровья выделяется менее 7 процентов бюджета системы здравоохранения. А в странах с низким уровнем дохода в этой сфере на одного человека расходуется менее 2 долларов США в год. При этом, как правило, большая часть этих средств идет на долгосрочное стационарное лечение и содержание психиатрических больниц.