Даже малые порции алкоголя губительно влияют на когнитивные способности - исследование

Ученые из университета Оксфорда и университетского колледжа Лондона (Великобритания) исследовали влияние малых доз алкоголя на когнитивные функции человека. Исследования выявили, что любая доза алкоголя приводит к резкой деградации умственных способностей, пишет The BMJ.

Специалисты 30 лет (с 1985 по 2015 гг) проводили исследование, каждую неделю мониторя потребление алкоголя и состояние когнитивных функций у здоровых мужчин и женщин.

В начале исследования средний возраст участников составлял 43 года, ни один из них не страдал алкогольной зависимостью. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию мозга.

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Высокий уровень употребления алкоголя в течение 30-летнего периода исследования был связан с повышенным риском развития атрофии гиппокампа — повреждения головного мозга, негативно сказывающегося на памяти и пространственной ориентации. По мнению экспертов, даже малые порции вызывают негативные последствия для организма.

Самый высокий риск деградации когнитивных способностей был у тех, кто употреблял более 30 единиц алкоголя (единица эквивалентна 30 граммам водки) в неделю. У умеренно пьющих (14-21 единицы) риск развития атрофии гиппокампа был в среднем в три раза выше, чем у трезвенников.