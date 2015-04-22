Препарат на основе стволовых клеток оказался эффективен в лечении склероза

Итоги исследований были представлены на ежегодной конференции Американской академии неврологии, пишет remedium.ru.

NurOwn подразумевает использование препарата на основе аутологичных взрослых мезенхимальных стволовых клеток костного мозга, которые при помощи специальной технологии дифференцируются в клетки, характеризующиеся повышенной секрецией нейтротрофина, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов.

Согласно данным компании, через 6 месяцев после одной инъекции мезенхимальных стволовых клеток костного мозга у пациентов отмечалось значительное увеличение форсированной жизненной емкости легких - объема форсированного выдоха после максимально глубокого вдоха.

Также у пациентов было отмечено снижение показателей потери мышечной массы в правой руке (месте внутримышечного введения NurOwn) по сравнению с левой рукой.

Разрешение на проведение клинических исследований NurOwn было выдано Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США в апреле прошлого года. Целью КИ была оценка безопасности и переносимости препарата, а также определение частоты побочных эффектов. Вторичной конечной точкой исследования стало изучение влияния NurOwn на течение болезни.

Боковой амиотрофический склероз является неврологическим заболеванием с тенденцией к прогрессированию, основным проявлением которого является атрофия мышечной ткани. Факторы развития заболевания до сих пор остаются неясными.