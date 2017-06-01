30 % всех новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на потребителей инъекционных наркотиков - ВОЗ

В Женеве завершилась 70-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ее участники одобрили целый ряд решений, в том числе касающихся здоровья беженцев и мигрантов, борьбы с неинфекционными заболеваниями, проблемы недоброкачественных и фальсифицированных медицинских препаратов, распространения наркотиков.

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В одной из резолюций делегаты Всемирной ассамблеи призвали активизировать усилия по решению мировой проблемы наркотиков, которые являются причиной смерти 450 тысяч человек в год. Они отметили, что 30 процентов всех новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, не считая стран Африки к югу от Сахары, приходится на потребителей инъекционных наркотиков.

На этой сессии государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избрали Тедроса Адханома Гебрейесуса из Эфиопии новым Генеральным директором Организации. Он приступит к своим обязанностям 1 июля 2017 года.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. В ней принимают участие 3500 делегатов из всех 194-х государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Основные функции Ассамблеи - определение направлений деятельности Организации, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью Организации, рассмотрение и утверждение бюджета.