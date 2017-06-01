Еврокомиссия одобрила применение вакцины от менингококковой инфекции у подростков и взрослых

В Европе одобрили применение вакцины против менингококковой инфекции. Компания Pfizer заявила о решении Еврокомиссии по регистрации вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогруппы B среди людей старше 10 лет.

Читайте такжеЯпонская фармкомпания запустила масштабнейшее клиническое исследование вакцины от денге

Решение регуляторных органов Евросоюза базируется на результатах клинической программы разработки, включившей более 20 тыс. подростков и взрослых (15 тыс. из них прошли иммунизацию новой вакциной).

Собранные данные демонстрируют, что вакцина вызывает необходимую иммунную реакцию и обеспечивает защиту от менингококковой инфекции.

Наиболее распространенными побочными эффектами новой вакцины были реакции в месте введения (боль, покраснение и отек), головные боли, утомляемость, озноб, диарея, мышечные боли, боли в суставах и тошнота.