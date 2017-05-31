Исследование подтвердило еще одно полезное свойство кофе

Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что частое употребление кофе снижает риск заболевания раком печени, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеКофе защищает нейроны мозга от стресса - исследование

Специалисты проанализировали данные обсервационных исследований, в ходе которых наблюдалось состояние здоровья 2,25 миллиона человек. Участников ранжировали по количеству выпиваемых ими чашек кофе — от одной до пяти.

Оказалось, что одна чашка кофе в день снижает вероятность гепатоцеллюлярной карциномы на 20 процентов, двух — на 35 процентов, а пять чашек снижают риск в два раза. Также было обнаружено, что кофе без кофеина также оказывает полезное действие, но в меньшей степени.

По мнению исследователей, вещества, содержащиеся в напитке, обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми и другими свойствами. Другими специалистами было показано, что у кофеманов реже развиваются такие заболевания печени, как цирроз.

Ученые не призывают всех людей пить много кофе. Они считают, что сначала следует определить возможные вредные для здоровья последствия от частого употребления кофеина. Уже есть сведения о том, что этот напиток противопоказан беременным женщинам. Однако полученные результаты важны, учитывая, что, по прогнозам, к 2030 году раком печени будут страдать более 1,2 миллиона человек.