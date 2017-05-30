Ежегодно в мире из-за табакокурения умирает более 7 млн людей - ВОЗ

В преддверии Всемирного дня без табака - 31 мая - Всемирная организация здравоохранения призвала к ужесточению мер по сокращению потребления табака. В ВОЗ подчеркивают, что ежегодно умирает более 7 млн человек по причинам, связанным с употреблением табачной продукции, а экономические потери населения и правительств превышают 1,4 трлн долларов.

Читайте такжеИз-за курения в Украине ежегодно умирает более 63 тысяч людейКак подсчитали эксперты ВОЗ, табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены. В настоящее время ежедневно продается 10-15 млрд сигарет, таким образом, табачные отходы являются наиболее распространенным типом мусора во всем мире.

По прогнозам, к 2030 году смертность от курения возрастет до 8 млн человек. Табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.