В Индии зафиксированы первые случаи инфицирования вирусом Зика - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о выявлении в Индии первых трех случаев инфицирования вирусом Зика. Как подчеркивают в организации, для предотвращения распространения вируса необходимо принять жесткие меры безопасности, пишет The Times of India.

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Все подтвержденные случаи вируса Зика зафиксированы на территории западного штата Гуджарат в феврале и ноябре прошлого года, а также в январе 2017 года. По словам министра здравоохранения Индии в штате принят стандартный протокол действий.

В ВОЗ подчеркнули, что никакой опасности для мирового здравоохранения нет, однако необходимо учитывать возможность возникновения новых случаев инфицирования вирусом Зика.

Хотя вирус Зика традиционно циркулирует в азиатском регионе, в последнее время общественность крайне настороженно относится к возможности его распространения. Как показала вспышка вируса Зика в Бразилии, в случае инфицирования беременной женщины данным вирусом резко повышается вероятность рождения ребенка с микроцефалией.