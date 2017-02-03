Опасность распространения вируса Зика в мире сохраняется - ВОЗ

При этом удалось существенно улучшить систему отслеживания опасного заболевания. Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чань.

Читайте такжеВОЗ опубликовала новые рекомендации по профилактике половой передачи вируса ЗикаПо словам главы ВОЗ, за последние два года около 70 стран мира сообщили о случаях заражения вирусом Зика. «Нам удалось задокументировать связь между вирусом Зика и комплексом аномалий развития новорожденных, получивших название «врожденный синдром вируса Зика», - говорится в заявлении главы ВОЗ. – Мы знаем теперь, что вирус может передаваться половым путем и можем предупредить об этом женщин детородного возраста».

Свое решение объявить вирус чрезвычайной угрозой общественному здравоохранению Маргарет Чань связывает именно с тем, что заболевание вызывает аномалии развития новорожденных. Она напоминает, что опасность сохраняется – слишком мало людей обладают иммунитетом против этого до недавних пор редкого заболевания, а международное авиасообщение позволяет вирусу легко преодолевать огромные расстояния и кочевать с континента на континент. Таким образом, любая территория, на которой обитает комар-переносчик может быть подвержена вспышке инфекции.

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По мнению Маргарет Чань, «ВОЗ и страны, где распространился вирус, должны реагировать на ситуацию не с помощью чрезвычайных мер, а путем продуманной политики», которая в прошлом помогла справиться с другими потенциально массовыми заболеваниями. Она сообщила, что в ВОЗ разрабатывают механизмы международной поддержки таких усилий.