Ученыe опровергают утверждения о вреде соли

Доктор Джеймс Дениколантонио опроверг существующую теорию о том, что соль вредна, назвав ее "опасным мифом", сообщает Daily Mail.

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В ходе свой работы доктор Дениколантонио, ведущий научный сотрудник Института кардиологии св. Луки в штате Миссури, рассмотрел более 500 медицинских исследований, посвященных соли, и не обнаружил никаких веских доказательств вреда, якобы причиняемого ею здоровью.

Более того, по мнению доктора Дениколантонио, недостаточное употребление соли может стать причиной инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета, а также увеличения массы веса и снижения полового влечения. Кроме того, диета с низким содержанием соли уменьшает шансы женщины на беременность и отрицательно влияет на вес новорожденных младенцев.

Доктор утверждает, что соль является важным веществом, без которого жизнь человека лишается вкуса – в прямом и переносном смысле. "Когда вы начинаете ограничивать потребление соли, ваше тело делает все, чтобы удержать соль", - отмечает доктор. В результате, диета с низким содержанием соли приводит к увеличению веса, замедлению обмена веществ, ухудшению работы щитовидной железы и чувству постоянной усталости.