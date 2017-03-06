Медики рассказали об опасности нехватки соли в организме человека



Последние годы мировые специалисты только и говорят о вреде соли. Они активно рекомендуют сокращать потребление соли. Однако никто не рассказывает о последствиях слишком низкого уровня соли в рационе. Оказывается, при нехватке соли повышается риск смертельного сердечного приступа, пишет Financial Express.

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Согласно действующим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление соли не должно превышать 5 граммов в день. Однако канадские эксперты убеждены: норму необходимо поднять. Столь значительного снижения потребления вряд ли удастся добиться, и, к тому же, это может привести к опасным последствиям, говорит Салим Юсуф, профессор Университета Макмастера.

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Он подчеркивает: слишком низкий уровень соли в рационе нарушает природный баланс в организме. В целом есть основания полагать, если потребление составляет менее 2,3 грамма соли в день, то возможно появление проблем. О пользе столь кардинальных мер данных нет. По мнению Юсуфа, взрослый человек вообще должен потреблять в пределах 7,5-12,5 грамма соли в день.