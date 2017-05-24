"Совы" должны приходить на работу позже - ученые

Большинство работающих людей могут отнести себя к представителям одной из двух групп: жаворонки встают рано, эффективно работают утром и начинают сдавать около трех дня, а совы с трудом могут заставить себя сконцентрироваться ранее полудня и проявляют чудеса продуктивности вечером, пишет Academy of Management Review.

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Исследователи из Сиднейского университета изучили различия хронотипов у людей разных профессий. Ученые выяснили, что работники более продуктивны в определенное время дня в зависимости от своего хронотипа: «утренние», «вечерние» и «дневные» люди, которые достигают пика своей эффективности днем — а вечером уже не очень продуктивны.

Многие работодатели не учитывают этих различий, нанимая людей на работу, и это имеет негативные последствия. Хирургические команды, работники экстренных служб, оркестры и руководители на долгих совещаниях лучше работают, когда состоят из людей со схожими биоритмами. Среди профессий, где в коллективе лучше сочетать жаворонков и сов, — экипажи дальних рейсов, медсестры на долгих сменах и патрулирующие полицейские.

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Если коллектив осознает различия в хронотипах, многообразие их может послужить хорошим ресурсом и повысить качество взаимодействия в команде — при условии правильного распределения рабочего процесса в течение дня.