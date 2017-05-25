Международные эксперты призывают решить проблему тяжелых послеродовых травм в бедных странах



Акушерский свищ является следствием послеродовой травмы. Из-за него женщины страдают от недержания, нередко подвергаясь стигматизации и изоляции. В развивающихся странах с акушерским свищом, или как его еще называют с фистулой, живут более двух миллионов женщин. Ежегодно такую травму получают еще от 50 до 100 тысяч женщин.

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В бедных странах многие женщины рожают детей дома, без медицинской помощи. В результате из-за слишком долгих родов у них возникают серьезные осложнения. Причем решить эту проблему можно с помощью несложной операции.

«Мы можем покончить с этой бедой уже при жизни нашего поколения, но для этого нам необходимы политическая поддержка и инвестиции. Мы также должны действовать более решительно», - заявил Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Бабатунде Осотимехин.

В качестве примера в ЮНФПА приводят историю женщины с таким заболеванием в Малави. Ее зовут Начиланго Бисоломо. Она рано вышла замуж и забеременела в возрасте 18 лет, когда ее таз еще не развился полностью. После долгих и тяжелых родов ее ребенок умер, а у Бисоломо развилась фистула и как следствие - недержание. Она превратилась в посмешище для окружающих.

Именно тогда девушка изменила свое имя с Нашувело на Начиланго, что означает «тот, кого наказали». «Моя жизнь превратилась в ад», - сказала Начиланго Бисоломо. Через 46 лет при поддержке ЮНЕП женщина вылечилась.

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После возращения домой я не стану менять свое имя, несмотря на то, что я его излечилась», - сказала представителям ЮНФПА Начиланго Бисоломо. «Я хочу быть примером для остальных, рассказывать всем женщинам, страдающим фистулой, о том, что они также могут излечиться», - заявила женщина.

Международный день по искоренению акушерских свищей был учрежден Генеральной Ассамблеей. В соответствующей резолюции члены Генассамблеи призвали международное сообщество активизировать усилия, направленные на искоренение акушерских свищей, которые уже редкое явление в большинстве стран с высоким и среднем уровнем дохода.