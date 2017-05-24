Избран новый глава ВОЗ

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избрали Тедроса Адханома Гебрейесуса из Эфиопии новым Генеральным директором Организации. Он приступит к своим обязанностям 1 июля 2017 года.

До избрания Генеральным директором ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус был министром иностранных дел и министром здравоохранения Эфиопии.

Тедрос Адханом Гебрейесус возглавлял руководящие органы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Партнерства «Обратить вспять малярию», а также был сопредседателем правления Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.

Читайте такжеУкраина выступила против президентства России в Ассамблее здравоохраненияНа посту министра здравоохранения Эфиопии Тедрос Адханом Гебрейесус провел комплексную реформу системы здравоохранения, в рамках которой была значительно расширена медико-санитарная инфраструктура, введено в эксплуатацию 3 500 больниц и создано 16 тысяч рабочих мест.