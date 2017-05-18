ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

Европейский регион по-прежнему самый «пьющий» в мире. В среднем на глобальном уровне уровень потребления алкоголя в 2016 году составил 6,4 литра чистого спирта на человека в возрасте 15 лет и старше. А вот граждане Литвы выпивают почти в три раза больше - 18 литров спирта в год. Это самый высокий показатель в мире.

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Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по мировой статистике в сфере здравоохранения. До этого лидерство в пристрастии к алкоголю было за белорусами, но сейчас они пьют меньше литовцев – 16 литров спирта в год на человека. В тройку «лидеров» вошли и молдаване, выпивающие 15, 9 литра чистого спирта в год.

Средний уровень потребления алкоголя в России эквивалентен 13,9 литра чистого этилового спирта в год на душу населения среди лиц старше 15 лет, а в Украине – 12,8 литра. Столько же, сколько в Украине в прошлом году выпили в Эстонии. Чуть меньше - 12, 3 литров – пьют в Великобритании, Польше и Латвии.

Меньше всех на постсоветском пространстве злоупотребляют спиртным в Таджикистане. Потребления алкоголя в 2016 году в этой стране составило 2,9 литра чистого спирта на человека.