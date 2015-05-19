"Жаворонки" отличаются от "сов" на генетическом уровне

Ученые из Университета Лестера обнаружили у плодовых мушек больше 80 генов, связанных с хронотипами, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. "Не секрет, что у людей уровень активности меняется в течение дня. Однако не так много известно о том, какой механизм лежит в основе данного процесса", - говорит исследователь Эран Таубер. По словам специалистов, биологические часы у плодовых мушек очень похожи на человеческие.

Большинство генов, найденных учеными, есть и у млекопитающих. Следовательно, выводы ученых могут пригодиться для изучения хронотипов человека. Много обнаруженных генов оказались связаны с сигнальным путем МАРК. Он участвует в процессе развития опухолей у людей. Специалисты надеются, что их открытие поможет создать методы индивидуальной диагностики и лечения для "сов" и "жаворонков".

Кстати, ученые из Университета Коре недавно выяснили: "совы" болеют чаще, чем "жаворонки". По словам исследователей, у "сов" ниже качество сна. Кроме того, они чаще ведут неправильный образ жизни - курят, едят ночью и мало двигаются. Вероятно, все это и подрывает их здоровье.