Более 20% пациентов с пневмонией не поддаются лечению антибиотиками - медики

Результаты исследования, представленные на международной конференции Американского торакального общества, свидетельствуют о том, что примерно каждый четвертый пациент (22,1%) с внебольничной пневмонией не отвечает на амбулаторное лечение антибиотиками, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеПоловина всех смертельных случаев пневмонии связана с загрязнением воздуха - ООНДля своей работы ученые изучили собранную в базах данных информацию о почти 252 тыс. взрослых пациентов, прошедших в 2011-2015 годах амбулаторную терапию внебольничной пневмонии одним классом антибиотиков (бета-лактамные антибиотики, макролиды, тетрациклины, фторхинолоны). В рамках исследования терапевтической неудачей считалась необходимость продления курса лечения, смены антибиотика, госпитализация в течение 30 дней после исходного назначения антибактериального лечения.

Общий показатель терапевтической неудачи был 22,1%, при этом пациенты пожилого возраста и пациенты с сопутствующими заболеваниями имели более высокую вероятность отсутствия ответа на терапию. Что касается эффективности лечения по классам антибитиков, то показатель терапевтической неудачи для бета-лактамных антибиотиков составил 25,7%, макролидов – 22,9%, тетрациклинов – 22,5%, фторхинолонов – 20,8%.