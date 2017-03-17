В ООН создана Рабочая группа по решению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам

Об этом напомнили сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань и первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Они сообщили, что Антониу Гутерриш назначил их сопредседателями координационной Группы по решению этой проблемы.

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Амина Мохаммед подчеркнула, что устойчивость к противомикробным препаратам - серьезная угроза системе здравоохранения и не только. По ее словам, это - межсекторальная проблема, которая касается сельского хозяйства и многих других отраслей.

Со времени открытия антибиотиков прошло свыше 70 лет. Эти лекарства позволили спасти огромное число жизней путем излечения бактериальных инфекций, которые в противном случае привели бы к смерти. Но сегодня в результате чрезмерного увлечения антибиотиками усиливается устойчивость к ним. Это означает, что бактерии меняются настолько, что антибиотики и другие препараты уже больше не оказывают на них никакого воздействия.

За последние полвека на рынках появились лишь два новых антибактериальных препарата. Фармацевтические компании не хотят инвестировать в дорогостоящие научные исследования, поскольку они не сулят большой прибыли.

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Маргарет Чань отметила, что недавно ВОЗ впервые опубликовала список устойчивых к действию антибиотиков «приоритетных патогенов» – 12 видов бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека

Участники сегодняшней пресс-конференции напомнили, что в сентябре 2016 года делегаты заседания высокого уровня, состоявшегося «на полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли Политическую декларацию по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Новой Рабочей группе поручено выработать стратегию реализации этой декларации, направленной на решение важнейшей проблемы, которая подрывает усилия по реализации всех 17 Целей устойчивого развития.