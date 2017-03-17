В ООН создана Рабочая группа по решению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам

14:01, 17 марта 2017
Зарубежные новости
59

Сегодня некоторые бактерии, вирусы и паразиты способны противостоять противомикробным препаратам, в том числе антибиотикам, противотуберкулезным и противомалярийным средствам, утратившим свою эффективность.

 

Об этом напомнили сегодня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань и первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Они сообщили, что Антониу Гутерриш назначил их сопредседателями координационной Группы по решению этой проблемы. 

Читайте такжеВ 50% всех случаев антибиотики назначаются для состояний, против которых они бессильны - эксперты

Амина Мохаммед подчеркнула, что устойчивость к противомикробным препаратам - серьезная угроза системе здравоохранения и не только. По ее словам, это - межсекторальная проблема, которая касается сельского хозяйства и многих других отраслей. 

Со времени открытия антибиотиков прошло свыше 70 лет. Эти лекарства позволили спасти огромное число жизней путем излечения бактериальных инфекций, которые в противном случае привели бы к смерти. Но сегодня в результате чрезмерного увлечения антибиотиками усиливается устойчивость к ним. Это означает, что бактерии меняются настолько, что антибиотики и другие препараты уже больше не оказывают на них никакого воздействия. 

За последние полвека на рынках появились лишь два новых антибактериальных препарата. Фармацевтические компании не хотят инвестировать в дорогостоящие научные исследования, поскольку они не сулят большой прибыли.

Читайте такжеВОЗ опубликовала список самых опасных для человека бактерий

Маргарет Чань отметила, что недавно ВОЗ впервые опубликовала список устойчивых к действию антибиотиков «приоритетных патогенов» – 12 видов бактерий, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека

Участники сегодняшней пресс-конференции напомнили, что в сентябре 2016 года делегаты заседания высокого уровня, состоявшегося «на полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли Политическую декларацию по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. 

Новой Рабочей группе поручено выработать стратегию реализации этой декларации, направленной на решение важнейшей проблемы, которая подрывает усилия по реализации всех 17 Целей устойчивого развития. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВОЗ#антибиотики