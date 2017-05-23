Люди-альбиносы нуждаются в защите: в Африке их убивают или отрубают им конечности

Учреждения системы ООН присоединились к правительствам стран южной части Африки в деле укрепления защиты людей с альбинизмом.

В ряде стран Южной и Восточной Африки бытуют предрассудки о том, что части тела альбиносов обладают, якобы, особой магической силой. Этих людей убивают, калечат, отрубают конечности. Такой жестокости подвергаются даже дети.

Читайте такжеДети-беженцы подвержены мощному стрессу, вызывающему психические расстройства - экспертыВ городе Пемба на севере Мозамбика проходит семинар ООН по предотвращению и пресечению преступной практики торговли людьми и частями тела лиц с альбинизмом в Мозамбике, Малави и Танзании. Этот семинар организован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Международной организацией по миграции и Генеральной прокуратурой Мозамбика.

Люди, промышляющие черной магией, используют части тела альбиносов для изготовления амулетов, которые, как считается, приносят достаток и удачу. Особой популярности у этих бесчеловечных колдунов пользуются младенцы.

«ЮНИСЕФ поддерживает правительства в укреплении систем регистрации актов гражданского состояния, выделяя средства для создания и расширения электронной системы регистрации рождений. Это позволит укрепить защиту всех детей без исключения», - сказала представитель ЮНИСЕФ в Мозамбике Марколуджи Корси.

Малави, Мозамбик и Танзания имеют общие границы и являются одновременно странами происхождения и назначения в том, что касается торговли людьми с альбинизмом и их частями тела. Ожидается, что в ходе семинара в Мозамбике будет разработан план действий по трансграничному сотрудничеству в целях предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми и защитой прав людей с альбинизмом.