В Сомали стремительно растет число детей, которые хронически недоедают

В Сомали число недоедающих детей увеличится примерно на 50 процентов и к концу этого года достигнет 1,4 миллиона человек. 275 тысяч детей окажутся на грани голода. Об этом предупреждают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Эксперты отмечают, что у детей, страдающих от острого недоедания, в девять раз выше риск умереть от таких бушующих в Сомали заболеваний, как холера, острая водянистая диаррея и корь. Во время голода в Сомали в 2011 году половину из 260 тысяч погибших составили дети. Тогда основными причинами смерти сомалийских детишек стали диаррея и корь.

«В этом году при содействии ЮНИСЕФ медицинскую помощь получили уже 56 тысяч детей, страдающих от острого недоедания, что почти на 90 процентов больше, чем за такой же период в 2016 году», - сказал представитель ЮНИСЕФ в Сомали Стивен Лоуверьер.

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Однако этой помощи недостаточно. Гуманитарная ситуация в стране стремительно ухудшается из-за засухи, вспышки холеры и массовых перемещений населения. Только с ноября 2016 года примерно 615 тысяч человек, в основном женщины и дети, были вынуждены покинуть свои дома и искать спасения от голода в других районах страны.

Из-за засухи примерно 40 тысяч детей перестали ходить в школу.

Все больше сомалийских детишек превращаются в беспризорников и живут на улице. Именно они становятся легкой наживкой для вербовщиков бойцов в ряды вооруженных группировок.

Детский фонд ООН планирует расширять масштабы своей деятельности в Сомали, но для этого ЮНИСЕФ катастрофически не хватает средств. На проекты Фонда в этой стране на 2017 год у доноров было запрошено 148 миллионов долларов США. На сегодняшний день предоставлено около 50 процентов от этой суммы.