В Италии ввели обязательную вакцинацию дошкольников

Власти Италии решили сделать обязательными прививки от 12 самых распространенных болезней для детей дошкольного возраста.

Как сообщает Русская служба ВВС, теперь все дети, не имеющие противопоказаний, будут проходить обязательную вакцинацию, до того как отправятся в школу.

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В случае, если шестилетний ребенок не будет привит, родителей обяжут выплатить штраф.

В числе обязательных прививок: вакцинация от полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита Б, гемофильной инфекции, менингита, кори, свинки, краснухи, коклюша и ветрянки.

Отмечается, что заболеваемость корью среди детей в Италии в этом году резко выросла: за первые месяцы 2017 года было зарегистрировано в три раза больше случаев заболевания корью, чем за весь 2016 год.

За последние годы число привитых от кори детей двухлетнего возраста опустилось ниже 80%, тогда как раньше превышало 90%. Премьер страны Паоло Джентилони заявил, что число детей, проходящих вакцинацию, снизилось из-за распространения "антинаучных взглядов".

В последние годы в Италии популярностью среди молодых родителей пользуются теории о вреде вакцинации и рисках, с ней связанных.