Число детей-беженцев без сопровождения взрослых выросло в пять раз - ООН



За последние семь лет в пять раз увеличилось число детей-беженцев, пускающихся в опасное путешествие без сопровождения взрослых, сообщает Центр новостей ООН.

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За 2015 и 2016 годы в 80 странах мира зарегистрировали 300 тысяч юных искателей убежища без родителей. Такие дети подвергаются множеству опасностей: им грозит насилие, сексуальные надругательства и эксплуатация, они беззащитны перед торговцами людьми. Например, на пути в Италию 17-летняя Мери из Нигерии столкнулась с насилием и побоями: она попала в рабство к торговцу людьми, который три месяца держал ее в Ливии.

В преддверии саммита Большой семерки в Италии в ЮНИСЕФ призвали мировых лидеров принять План действий, состоящий из шести пунктов. Он предусматривает защиту детей от насилия, отказ от заключения юных искателей убежища в тюрьму и от разделения семей, предоставление детям-беженцам возможности учиться, борьбу с ксенофобией, а также устранение причин, которые заставляют детей бежать в другие станы.