Дети-беженцы подвержены мощному стрессу, вызывающему психические расстройства - экперты

Примерно 75 тысяч мигрантов и беженцев, включая почти 24 600 детей, «застряли» в Болгарии, Греции, Венгрии и балканских странах. Они не могут сдвинуться с места, воссоединиться со своими членами семьи и не знают, что будет с ними дальше. Такое состояние может привести к серьезным психическим расстройствам у детей. Об этом предупреждают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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Как правило, первыми по месту назначения – в Западную Европу – уезжают отцы семейств, в то время, как их жены остаются одни с детьми в транзитных странах. В связи с ужесточением миграционных правил Европейским союзом и закрытием многими государствами своих границ они уже долгие месяцы находятся в «подвешенном» состоянии.

«Мы видим, что в Греции, Сербии и Болгарии есть много матерей с детьми, которые уже по несколько месяцев и даже по несколько лет не видели своих мужей и отцов», - заявила представитель ЮНИСЕФ Афшан Хан.

В среднем процесс воссоединения с семьями занимает от 10 месяцев до 2 лет.

«Процесс воссоединения членов семей идет медленно и его перспективы всегда не ясны. Именно эта неопределенность приводит к огромным эмоциональным страданиям женщин. Они испытывают сильнейший стресс и нередко погружаются в депрессию. Их эмоциональное состояние сказывается на детях, многие из которых страдают от повышенного чувства тревоги», - отметила представитель ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН вместе со своими партнерами старается предоставлять беженцам необходимую психосоциальную поддержку.