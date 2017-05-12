Исследование подтвердило, что интенсивные тренировки замедляют старение на клеточном уровне





Ученые из Университета Бригама Янга проанализировали данные 5823 взрослых. В ходе исследования у добровольцев измеряли длину теломеров, расположенных на концах хромосом, пишет UPI.com.

От длины теломеров зависит продолжительность жизни. Считается: чем они длиннее, тем дольше проживет организм. С возрастом теломеры укорачиваются.

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Исследование показало, что участники с высокими уровнями физической активности на клеточном уровне были на 9 лет моложе тех, кто вел сидячий образ жизни, а добровольцы со средними уровнями физической активности - на 7 лет. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, теломеры оказались самыми короткими. Они имели на 140 пар оснований меньше по сравнению с более активными людьми.

Кстати, сотрудники Джорджтаунского университета утверждают: измерение длины теломеров - не лучший способ узнать, как долго будет жить человек. Вместо этого специалисты предлагают оценивать возраст, способность подняться по лестнице и пройти небольшое расстояние.