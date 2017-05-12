Ученые рассказали о полезных свойствах перца чили

Группа ученых из разных стран выяснила, что регулярное употребление в пищу перца чили способствует снижению веса, пишет International Journal Of Food Sciences And Nutrition.

В чили содержится алкалоид капсаицин, который, как выяснили ученые, в терапевтических дозах положительно влияет на организм человека, стимулируя и поддерживая естественные процессы пищеварения. Снижение веса происходит благодаря тому, что капсаицин увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови.

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Ученые сделали такие выводы на основании анализа большого массива исследовательских работ о влиянии перца чили на человека, а также обобщенных данных наблюдений за людьми, которые ели чили как единовременно, так и регулярно на протяжении до 12 недель.

Ученые отмечают, то на основе вытяжки из перца чили в будущем возможно создание эффективных лекарств и биологически активных пищевых добавок. Они могут найти применение в диетологии для поддержания оптимальной массы тела, а также для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.