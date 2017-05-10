Употребление болеутоляющих связано с риском инфаркта миокарда - ученые

Канадские ученые выявили связь между применением нестероидных противовоспалительных препаратов (NSAID), которые продаются в аптеках без рецепта, и повышенным риском возникновения инфаркта миокарда, сообщает CNN.

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Согласно результатам недавнего исследования, люди, которые принимают препараты из группы NSAID, на 20% чаще страдают инфарктом миокарда, чем люди, не принимающие эти препараты.

При этом частота и доза, судя по исследованию, не имеет значения.

Однако ученые подчеркивают, что не обнаружили причинно-следственной связи между употреблением препаратов из группы NSAID и повышенным риском возникновения инфаркта миокарда.