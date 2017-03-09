Украина лидирует по уровням материнской и младенческой смертности в Европе – ЮНИСЕФ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте такжеПоказатели смертности в Украине остаются одними из самых высоких в Европе – Минздрав

«По данным международного оценивания, в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше – 12, Румынии – 56, а в Германии – 42», – говорится в сообщении.

Неонатальная смертность также остается значительно выше, чем в странах Европейского Союза. В 2015 году в Украине было 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни, тогда как в Польше – 1122, Румынии – 1047, а в Германии – 1449 случаев.

«Однако в Украине показатель неонатальной смертности постепенно снижается с каждым годом, и в 2015 году составил 5.5 на 1000 живорождений против 5.7 в 2014 году», – отмечают в Минздраве.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, уровень знания об опасных проявлениях во время беременности в Украине является очень низким. В Украине всего 23% женщин и мужчин знают хотя бы три опасных симптома во время беременности, а о всех шести помнят только 12% респондентов.

В то же время менее половины (45%) женщин обращаются в женскую консультацию до 11 недели беременности, и только треть женщин посещает курсы беременных.