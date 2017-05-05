В конгрессе США проголосовали за отмену Obamacare

Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом проголосовала за отмену значительной части реформы здравоохранения, проведенной при президенте-демократе Бараке Обаме и известной как Obamacare. Ожидается, что ей на смену придет реформа здравоохранения, разработанная Республиканской партией, пишет Русская служба ВВС.

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Отмену многих положений закона о доступном здравоохранении и защите пациентов (Obamacare) поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек. Среди конгрессменов, поддержавших этот шаг, не было ни одного демократа.

Наблюдатели называют итоги голосования крупной победой президента Дональда Трампа, еще в ходе предвыборной кампании обещавшего отменить Obamacare.

Республиканцам требовалось заручиться поддержкой 216 голосов в палате представителей, в итоге за законопроект проголосовали 217 депутатов; ни одного голоса демократов документ не получил.

Теперь тот же вопрос должен рассмотреть сенат, в котором республиканцы также в большинстве.

Предыдущую попытку заменить Obamacare на новую программу медицинского страхования Трамп предпринял в марте, но тогда соответствующий законопроект не получили достаточной поддержки республиканцев и был отозван.

Однако Трамп сразу же заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.

Сейчас большинство обладателей страховки получает дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, Obamacare обязывает всех американцев завести себе страховку - в противном случае они обязаны платить штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год.

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Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство и неприятие программы.

По их словам, согласно конституции США, правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары или услуги.

В рамках реформы Республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.