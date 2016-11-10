Избрание Трампа стало позитивным фактором для фармацевтической индустрии - эксперты

Как пишет First Word Pharma, это обусловлено ожиданиями, что ценовое давление на лекарственные средства в стране будет снижено, поясняют аналитики.

Читайте такжеNovartis планирует продать часть акций Roche

Стоимость ценных бумаг Novo Nordisk выросли на 6,5%, Roche – на 5%, а Sanofi – на 3%. Также возрасла котировка акций AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Novartis, акции Hikma подросли на 7%, Shire – на 5%, Bayer – на 3%. Что касается индийских фармкомпаний, то акции Sun Pharmaceutical и Dr. Reddy также положительно отозвались на избрание нового президента США.

Читайте такжеPfizer рассматривает возможность избавиться от безрецептурного бизнеса

Эксперты BNP Paribas отметили, что избрание Трампа является позитивным фактором для фармацевтической индустрии. Аналитики напомнили, что кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон резко высказывалась о повышении цен на лекарственные препараты, критикуя «неправомерное» подорожание медикаментов.

Читайте такжеNovartis проводит глобальную реструктуризацию

Однако аналитики Jefferies настроены более скептически. По их мнению, несмотря на избрание Трампа, проведение политических реформ и снятия давления с американского фармрынка все еще под вопросом.

В своей предвыборной программе Дональд Трамп обещал пересмотреть программу медицинского страхования Obamacare, а также поддержать импорт дешевых лекарственных средств.