Регулярные физические упражнения гасят активность "генов ожирения" - ученые

17:01, 28 апреля 2017
Зарубежные новости
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Занятия физкультурой изменяют активность не только FTO, но и других 11 генов, связанных с ожирением.

REUTERS

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что регулярные занятия физической активностью способны снизить негативное влияние генетических факторов, предопределяющих склонность человека к ожирению, пишет PLOS Genetics.

Специалисты установили, что регулярные физические упражнения снижают активность гена FTO, повышающего вероятность ожирения примерно на тридцать процентов.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя метаанализ данных, объединяющих информацию о более 200 тысяч человек. Специалисты полагают, что занятия физкультурой, вероятно, изменяют активность не только FTO, но и других 11 генов, открытых в ходе исследования и также связанных с ожирением.

Отмечается, что физическая активность по-прежнему остается главным фактором, снижающим риск появления у человека избыточной массы тела.

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Теги: #ожирение#здоровый способ жизни