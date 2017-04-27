Южная Корея оштрафовала Novartis на почти $ 50 млн за "откаты" врачам
Минздрав Южной Кореи отстраняет от участия в государственной программе страхования лекарства компании.
Южная Корея оштрафовала компанию Novartis Korea на 55,1 миллиарда вон (48,8 млн долларов США) за незаконную выплату вознаграждений врачам, назначавшим пациентам препараты компании, а также приостановила на полгода страховое покрытие на некоторые препараты Novartis, сообщает Reuters.
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Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи заявило, что отстраняет от участия в государственной программе лекарственного страхования 9 вариантов 2 лекарственных средств, в частности и от болезни Альцгеймера. Окончательное решение поэтому вопросу будет зависеть от дальнейших действий компании, отметили в ведомстве.
В свою очередь в Novartis Korea заявили, что ожидают прояснения позиции Минздрава по страховому покрытию лекарств к концу мая, а также рассчитывает на то, что санкции вступят в силу с отсрочкой сроком до трех месяцев.
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В марте текущего года Novartis Korea была оштрафована корейским Министерством по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств. Тогда же было временно запрещены продажи некоторых продуктов компании.
В августе прошлого года шести бывшим и действующим сотрудникам компании были предъявлены обвинения в незаконном продвижении фармацевтической продукции на рынке. Расследование этих обвинений продолжается.