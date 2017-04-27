Южная Корея оштрафовала Novartis на почти $ 50 млн за "откаты" врачам

Южная Корея оштрафовала компанию Novartis Korea на 55,1 миллиарда вон (48,8 млн долларов США) за незаконную выплату вознаграждений врачам, назначавшим пациентам препараты компании, а также приостановила на полгода страховое покрытие на некоторые препараты Novartis, сообщает Reuters.

Читайте такжеКанадская фармкомпания Valeant распродает свои активы

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи заявило, что отстраняет от участия в государственной программе лекарственного страхования 9 вариантов 2 лекарственных средств, в частности и от болезни Альцгеймера. Окончательное решение поэтому вопросу будет зависеть от дальнейших действий компании, отметили в ведомстве.

В свою очередь в Novartis Korea заявили, что ожидают прояснения позиции Минздрава по страховому покрытию лекарств к концу мая, а также рассчитывает на то, что санкции вступят в силу с отсрочкой сроком до трех месяцев.

Читайте такжеМеждународные фармкомпании впервые рассказали, кому и сколько платили в России

В марте текущего года Novartis Korea была оштрафована корейским Министерством по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств. Тогда же было временно запрещены продажи некоторых продуктов компании.

В августе прошлого года шести бывшим и действующим сотрудникам компании были предъявлены обвинения в незаконном продвижении фармацевтической продукции на рынке. Расследование этих обвинений продолжается.