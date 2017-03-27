Ученые нашли новый ген, связанный с болезнью Альцгеймера

Исследователи из Женского госпиталя Бригама и Университета Раш обнаружили ген, который имеет отношение к образованию в мозге нейрофибриллярных клубков из тау-белка. Это характерный признак болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний. Речь идет о варианте гена PTPRD, пишет Zee News.

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В исследовании приняли участие 909 человек. Специалисты изучили гены добровольцев. Они выяснили, что вариант PTPRD был связан с формированием нейрофибриллярных клубков. Вариант оказался достаточно распространенным. У большинства людей была одна или две его копии. Найденный учеными вариант влиял сразу на несколько механизмов образования клубков.

Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке лекарств от нейродегенеративных заболеваний. Кстати, недавно сотрудники Университета Колумбии установили: у некоторых людей мозг стареет быстрее обычного. Скорость старения мозга определяет ген TMEM106B.