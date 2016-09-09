Британские эксперты заявляют, что дети стали чаще думать о суициде

О самоубийстве думают даже те, кто еще не достиг подросткового возраста — самым юным собеседникам едва исполнилось 10 лет, пишет Медпортал. Постоянное воздействие социальных сетей, неспокойная жизнь дома, домашнее насилие и проблемы в школе — вот основные причины, которые побуждают детей думать о том, что они никому не нужны, и лучше бы их не было.

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В 2015-2016 годах специалисты горячей линии провели более 300 тысяч разговоров. За 12 месяцев почти 20 тысяч детей (5 лет назад их было менее 9 тысяч) позвонили, чтобы получить консультацию или просто пообщаться. В 6 случаях из 7 это были девочки, и чаще всего — девочки в возрасте 12-15 лет. Один 13-летний подросток поделился: «Я чувствую себя никем, я никому не нужен и ничего ни для кого не значу». 15-летняя девочка рассказала: «У меня скоро экзамены, и мы с моей семьей постоянно об этом спорим. Я не знаю, как с этим справиться, думаю о суициде и уже распланировала, как это сделать. Сейчас я режу себя, и это помогает, но каждый порез получается глубже предыдущих, и я боюсь, что однажды они станут слишком глубокими».

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Эстер Ранцен (Esther Rantzen), директор горячей линии, прокомментировала, что ее очень беспокоит количество детей, которые чувствуют себя настолько несчастными, что решают расстаться с жизнью. В своем годовом отчете специалисты ее организации рассказали, что в среднем в день линия принимает более 50 звонков — и 6 из них приходится срочно передавать в службы быстрого реагирования, настолько они пугающи. Эстер Ранцен добавила, что взрослым необходимо задуматься о том, почему сейчас дети чувствуют себя настолько одинокими и несчастными, что они вынуждены кричать о помощи.