Ученые обнаружили, что бета-адреноблокаторы имеют противораковые свойства

Оказывается, карведилол способен защитить клетки от связанного с раком кожи повреждения УФ-излучением. Ученые хотели выяснить, повышают ли карведилол и похожие бета-адреноблокаторы риск развития рака, пишет Zee News.

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Экспериментатор случайно оценил не то, что планировалось, а противораковую активность лекарства. Это и стало причиной открытия - карведилол уменьшал риск рака кожи. Потом исследователи провели эксперименты с культурами клеток и мышами. Клетки кожи и грызунов без шерсти подвергали воздействию опасного ультрафиолета B (UVB).

Ученые выяснили, что карведелол защищал ДНК от повреждений. Также он препятствовал гибели клеток, вызванной UVB. Кроме того, у подопытных животных, которым давали карведилол после воздействия UVB, уменьшились тяжесть и количество опухолей по сравнению с мышами, не получавшими препарат. По словам исследователей, карведелол оказался эффективнее, чем солнцезащитный крем.