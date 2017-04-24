Вино вызывает развитие кожных заболеваний у женщин - ученые

Американские ученые выяснили, что женщины, употребляющие белое вино и ликеры, чаще страдают от проблем с кожей лица, пишет Journal of the American Academy of Dermatology.

Читайте такжеУченые назвали продукты, которые могут вызывать мигрени

Дерматологи из Университета Брауна (штат Род-Айленд) доказали причинно-следственную связь употребления женщинами алкоголя и развития розацеа – заболевания, характеризующегося раздражением и покраснением кожи лица, а также высыпаниями ярко-розового цвета.

Исследователи за 14 лет – с 1991 по 2005 годы – собрали данные о состоянии здоровья около 83 тысяч женщин и количестве употребляемого ими алкоголя. Почти у пяти тысяч из них была диагностирована розацеа.

Выяснилось, что употребление более пяти стаканов белого вина в неделю повышает риск развития этого заболевания на 49%, а трех стаканов – на 14%.

По словам дерматологов, такую взаимосвязь можно объяснить тем, что потребление белого вина ослабляет иммунную систему и расширяет сосуды, что приводит к покраснениям и способствует развитию заболевания.