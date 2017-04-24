На проекты по спасению матерей и детей планируется выделить около $ 27 миллиардов - ООН

В Вашингтоне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в качестве сопредседателя присоединился к Группе высокого уровня, которой поручено добиваться реализации стратегии «Каждая женщина, каждый ребенок». Об этом глава ООН объявил «на полях» Весенних встреч группы Всемирного банка, сообщает Центр новостей ООН.

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Антониу Гутерриш призвал лидеров всех стран удвоить усилия, направленные на укрепление здоровья женщин, детей и подростков, что, по его словам, поможет добиться стабильности и устойчивого социального развития в мире.

«Мира невозможно достичь без развития, а развитие невозможно, если не обеспечить благополучие и здоровье населения и не улучшить положение женщин, детей и подростков. Без этого невозможно построить лучшее будущее для всех людей», - сказал глава ООН.

Генеральный секретарь будет возглавлять Группу высокого уровня совместно с президентом Чили и премьер-министром Эфиопии.

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Инициатива «Каждая женщина, каждый ребенок» была одобрена в 2010 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ее цель - путем увеличения финансирования и улучшения системы оказания медицинских услуг предотвратить смерть сотен тысяч женщин во время беременности и родов и миллионов детей в возрасте до пяти лет.

За последние семь лет к инициативе присоединились 60 стран мира и сотни партнеров из частного сектора. Они пообещали выделить на проекты по спасению матерей и детей около 27 миллиардов долларов США.