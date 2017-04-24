В мире растут показатели смертности от гепатита - ВОЗ

Примерно 325 миллионов жителей планеты являются сегодня носителями хронической инфекции, вызванной вирусами гепатита В или С. Но подавляющее большинство из них даже не догадывается о своем состоянии, поскольку не имеют возможности пройти тест и получить лечение. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Его авторы отмечают, что в мире растет смертность от гепатита. Так, в 2015 году было зафиксировано 1,34 миллиона случаев смерти, что сопоставимо с числом случаев смерти от туберкулеза и ВИЧ. Но если смертность, связанная с ВИЧ и туберкулезом, снижается, то показатели смертности от гепатита продолжают увеличиваться: в период с 2000 по 2014 годы рост составил 22 процента.

Кроме того, растет число новых случаев заражения. В 2015 году гепатитом В заразились 1,75 миллиона человек, а число живущих с гепатитом С достигло 71 миллиона человек.

При этом в 2015 году врачам удалось поставить диагноз лишь 9 процентам зараженных гепатитом В и 20 процентам зараженных гепатитом С. И только 8 процентов (1,7 млн. человек) и 7 процентов (1,1 млн. человек), соответственно, начали курс лечения в том же году.

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Одной из главных причин распространения вируса гепатита C являются нестерильные условия в ряде учреждений здравоохранения, а также многократное использование шприцев для введения наркотиков. Самая тяжелая ситуация наблюдается на востоке Средиземноморья, где этот вирус диагностирован у 2,3 процента населения (15 млн. человек). Примечательно, что даже в Европе показатели заболеваемости гепатитом C выше, чем в странах Африки, - 14 млн. человек против 11 млн. человек, соответственно.

ВОЗ планирует обеспечить диагностику 90 процентов и необходимое лечение 80 процентов носителей вируса гепатита B или C к 2030 году. Именно на эти два типа вируса приходится 96 процентов смертей от гепатита.