Ученые призывают чаще употреблять овощи и фрукты с высоким содержанием калия

По мнению Алишии Макдоно (Alicia McDonough), профессора клеточной нейробиологии Университета Южной Калифорнии, употребление продуктов с высоким содержанием калия – сладкого картофеля, авокадо, шпината, бобовых, соевых, бананов и даже кофе – может естественно снижать артериальное давление, пишет American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism.

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Калий имеет решающее значение для сердца, нервов и мышц, предупреждает развитие почечных камней и остеопороза. А его излишки выводятся почками, при этом усиливается выведение соли и воды. Поэтому питание с высоким содержанием калия аналогично приему мочегонного препарата. Если с пищей поступает мало калия, то, чтобы его удержать, организм сокращает выведение. Ограничение потребления натрия (в виде пищевой соли) – хороший немедикаментозный способ лечения гипертонии.

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Чем выше в рационе содержание калия, тем ниже давление, независимо от потребления натрия. Наши предки питались фруктами, корнеплодами, бобами и злаками с большим содержанием калия и очень низким – натрия. В результате человек эволюционировал в сторону большей потребности в натрии. Мы употребляем много соли, а обработанные продукты содержат мало калия. Исследователи рекомендуют проведение просветительских кампаний о корректировке питания в сторону овощей и фруктов.