Преодоление стресса поможет сбросить лишний вес - медики

Согласно данным нового исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона, чтобы сбросить лишний вес, не нужно считать калории. Оказывается, достаточно просто расслабиться. Ученые проанализировали данные 2527 мужчин и женщин старше 50 лет, рассказывает Deccan Chronicle.

Исследователи измерили уровни кортизола (гормона стресса) в образцах волос добровольцев. Это позволило оценить концентрацию гормона за прошедшие два месяца. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, например, возраст, пол участников, курение и наличие диабета.

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Исследование показало: чем выше у человека был уровень кортизола, и, соответственно, уровень стресса, тем больше оказывались вес, Индекс массы тела (ИМТ) и окружность талии. Кроме того, высокие уровни кортизола коррелировали со стойким ожирением, сохранявшимся в течение долгого времени. Ученые отмечают, что совсем избавиться от стресса сложно, но его можно контролировать.