В Шотландии вакцинация от ПВЧ на 90% сократила количество заражения опасным вирусом - исследование

Исследование доказало, что вакцинация от папилломавируса на 90% сократила число случаев заражений инфекцией в Шотландии / newsru.co.il



Согласно недавнему исследованию, с тех пор, как в 2008 году в Шотландии началась вакцинация от вируса папилломы (ПВЧ), число случаев заражения опасным вирусом сократилось на 90%, сообщают Новости Израиля.

Именно вирус папилломы отвечает за 90% возникновения рака шейки матки.

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Своевременная вакцинация предотвращает развитие рака шейки матки, а также препятствует образованию генитальных бородавок, передающихся половым путем.

Вакцинация от папилломавируса проводится в 127-ми странах мира и три ведущие международные медицинские организации – ВОЗ, Центр контроля болезней в США и Международное сообщество гинекологов и акушеров – считают вакцину безопасной.