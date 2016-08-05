Иммунизация женщин против ВПЧ снижает риск инфицирования и среди мужчин - исследование

Авторы работы, опубликованной в журнале The Lancet, отметили, что судя по полученным данным, программы иммунизации против папилломавируса человека (ВПЧ) способствуют появлению коллективного иммунитета против вируса, пишет Ремедиум.

Ученые обнаружили, что с 2004 по 2015 год в Австралии резко сократилась частота выявления штаммов ВПЧ, связанных с раком, у молодых мужчин. Так, в 2004 году вирус определялся у 20%, тогда как к 2015 году этот показатель упал до 3%. Авторы подчеркивают, что участвовавшие в исследовании мужчины не были вакцинированы.

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В Австралии программа вакцинации девочек школьного возраста против ВПЧ была введена в 2007 года, а решение о необходимости иммунизации мальчиков было принято только в 2013 году.

В настоящее время известно о примерно 100 штаммах ВПЧ, некоторые из которых являются причиной развития злокачественных опухолей.