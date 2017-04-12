Тренироваться нужно на пустой желудок - врачи

Занятия спортом натощак способствуют ускорению метаболизма в организме человека, положительно влияя на здоровье. К такому выводу пришли сотрудники Университете Бата. В их исследовании приняли участие 60 тучных мужчин, рассказывает Deccan Chronicle.

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В первый раз добровольцы ходили в течение 60 минут на пустой желудок, а во второй - в течение двух часов после употребления калорийного завтрака, богатого углеводами. Ученые брали у участников кровь натощак, после еды и после тренировки. Также они собирали образцы жировой ткани до и через час после ходьбы. Медики заметили различия в экспрессии генов в жировой ткани.

Так, экспрессия генов PDK4 и HSL повышалась, когда люди занимались на пустой желудок, и снижалась, если они тренировались после еды. Рост уровня экспрессии PDK4, вероятно, указывает на то, что в качестве топлива в процессе занятий используется жир, а не углеводы, полученные из недавно принятой пищи. А уровень экспрессии HSL обычно повышается, когда жировая ткань использует запас энергии для поддержания высокого уровня физической активности. Медики пришли к выводу: тренироваться на пустой желудок полезнее.