Bain Capital и Cinven выкупят акции Stada за 5,3 млрд евро

Немецкая компания Stada приняла предложение инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven о ее приобретении за 5,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg. В Stada отметили, что это было лучшее из поступивших предложений.

За каждую ценную бумагу Stada акционеры получат 65,28 евро, в том числе 0,72 евро дивидендов. Предложенная сумма примерно на 49% выше ожидаемой стоимости сделки по состоянию на декабрь 2016 года, когда руководство компании заявило о готовности продать акции Stada.

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Сделка позволит покупателям Stada получить доступ на быстрорастущие российский и германский рынки безрецептурных лекарственных средств и дженериков. В течение длительного времени немецкая фармкомпания была защищена от поглощения благодаря сложному составу акционеров и особенностям руководящего состава: так, исполнительный директор Stada Хартмут Рецлафф (Hartmut Retzlaff) мог заблокировать решения о продаже компании. Однако прошлым летом Рецлафф покинул пост после 23 лет управления деятельностью компании.