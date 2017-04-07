Известный антибиотик помогает в лечении посттравматического расстройства - исследование

Известный антибиотик доксициклин может предотвратить возникновение в мозгу негативных мыслей и страхов — и оказаться полезным в лечении и предотвращении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет Reuters.

По словам ученых, антибиотик блокирует определенные протеины вокруг нервных клеток — матричные энзимы, которые нужны нашему мозгу для формирования воспоминаний.

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«Мы нашли способ разработать принципиально новую стратегию лечения ПТСР», — цитирует издание Доминика Баха, профессора Университетского колледжа Лондона и Цюрихского университета, который был одним из руководителей исследовательской команды.

76 добровольцев разделили на две группы: одним давали доксициклин, а другим плацебо. Затем их сажали перед компьютером, который мигал либо голубым, либо красным цветом. Один из цветов связывался с 50-процентной вероятностью получить болезненный удар током. После 160 вспышек цветов в случайном порядке участники научились ассоциировать «плохой» цвет с ударом.

Через неделю добровольцы, не получающие никаких препаратов, снова подверглись эксперименту. В этот раз ударов током не было, но после того, как показывался цвет, звучал громкий звук.

Уровень страха измерялся посредством слежения за морганием глаз, поскольку это инстинктивная реакция на неожиданную угрозу. Память о страхе высчитывалась так: ученые отделяли базовый старт-рефлекс — на звук «хорошего» цвета — от реакции на звук, когда компьютер показывал «плохой» цвет.

Страх был на 60% ниже у тех, кто принимал доксициклин во время первой сессии. Ученые также обнаружили, что другие когнитивные показатели — включая сенсорную память и внимание — затронуты не были.

«Когда мы говорим о сокращении воспоминаний об ужасе, мы не имеем в виду стирание воспоминаний о том, что случилось, — отмечает Бах. — Участники не забывают об ударе током в момент, когда экран был красный, но они ‘забывают’ то, как инстинктивно напугались, увидев красный экран в следующий раз. Опасаться угроз — важная способность, помогающая нам избегать опасностей. Но переоценка угрозы может вызывать колоссальные страдания и стресс — тревожные расстройства типа ПТСР».

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Посттравматическое стрессовое расстройство вызывается гиперактивными воспоминаниями о пережитом страхе и включает в себя множество психологических симптомов, которые развиваются после какого-то травматического события.

Бах говорит, что он и его команда теперь хотят продолжить исследовать потенциальное воздействие доксициклина, включая феномен под названием «реконсолидация» — метод лечения людей с ПТСР. В ходе реконсолидации можно изменить воспоминания и ассоциации после травматического события.

Посттравматическое стрессовое расстройство обычно ассоциируют с солдатами, возвращающимися с театров боевых действий (у них его впервые начали изучать). Но кроме того оно часто бывает у людей, переживших насилие, стихийные бедствия и т.д.