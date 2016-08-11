Ученые заявляют об успешном применении клеточной терапии при ревматоидном артрите

Компания Mesoblast сообщила об успешном результате экспериментального лечения стволовыми клетками ревматоидного артрита. Ученые утверждают, что клеточная терапия привела к значительному улучшению симптомов и активности заболевания у пациентов, которым уже не помогали широкоиспользуемые лекарственные средства. Согласно данным КИ II фазы, экспериментальный препарат MPC-300-IV хорошо переносится пациентами и не вызывает серьезных нежелательных эффектов, сообщает REUTERS.

В 12-недельных клинических исследованиях лекарственного препарата, созданного на основе мезенхимальных стволовых клеток, принимали участие 48 пациентов.

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После введения 2 млн клеток на 1 кг массы тела, состояние 55% пациентов улучшилось на 20% (достижения показателя ACR20). В плацебо группе улучшение состояния было отмечено у 33% пациентов. Ответ ACR70 был достигнуть у 36% пациентов после одной инъекции клеточного препарата. В плацебо-группе ни у одного участника не было зафиксировано улучшение состояния на 70%.

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По словам авторов КИ, экспериментальный препарат также способствовал улучшению функционального статуса пациента.

Ревматоидный артрит является хроническим, достаточно болезненным аутоиммунным заболеванием, которое поражает около 1 процента населения в мире.