Эпидемия вируса Зика приводит к огромным экономическим потерям - ООН

В новом докладе Программы развития ООН (ПРООН) говорится, что только за период 2015-2017 года эпидемия обошлась пострадавшим государствам в сумму от 17 до 18 миллионов долларов.

Читайте такжеВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в связи с вирусом ЗикаПредставляя новый доклад, директор бюро Программы развития ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна Джессика Файета сказала, что распространение вируса нанесло огромный ущерб экономике региона, которая сильно зависит от туризма, привел к сокращению ВПП ряда стран, а также увеличило нагрузку на системы здравоохранения. Она добавила, что под угрозой оказались результаты десятилетних усилий в области социального развития.

В феврале 2016 года Всемирная организация здравоохранения объявила вирус Зика угрозой мирового масштаба. Он может передаваться через укус комара или половым путем. Вирус был выявлен в амниотической жидкости. Он способен поражать плод. Сейчас существуют доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что вирус Зика преимущественно поражает ткани головного мозга и ствол мозга развивающегося плода. В результате у новорожденного развивается микроцефалия - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и может сопровождаться умственной отсталостью, невротическими отклонениями и нарушениями слуха и зрения.

В конце прошлого года 60 стран мира сообщили о вспышке вируса Зика. Вирус распространяется быстрыми темпами в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Эксперты ПРООН отметили, что в современном мире вспышка инфекционного заболевания в какой-либо одной стране представляет серьезную угрозу для всего человечества.

«Вспышка вируса Зика стала еще одним напоминанием о том, что все страны и народы подвержены опасности, связанной с инфекционными заболеваниями. Болезнь, которая, в первую очередь, затрагивает наиболее бедные слои населения, в конечном итоге, приводит к самым серьезным социальным и экономическим последствиям для государств и регионов в целом», - сказал представитель ПРООН Магди Мартинес-Солиман.

Он добавил, что в наибольшей степени от вируса пострадали бедные слои населения и общины, которые не смогли обеспечить надлежащий контроль и не имели ни адекватных возможностей для диагностики, ни средств предотвращения заболевания. Страны Карибского бассейна понесли большие экономические потери из-за резкого сокращения числа туристов, опасающихся Зики. Наибольший ущерб в абсолютном выражении нанесен Бразилии, однако, в процентном отношении больше всех все же пострадали малые государства.

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Новый доклад ООН был подготовлен на основе результатов анализа социально-экономических последствий вспышки вируса Зика в Бразилии, Колумбии и Суринаме. Его авторы рекомендовали международному сообществу поддержать усилия пострадавших государств, направленные на сдерживание опасного вируса. Они отметили, что вопрос о совместных ответных мерах на вспышки Зики и других инфекционных заболеваний будет в центре внимания саммита «двадцатки».