ЛСД влияет на процесс формирования важной для выживания человека эмоции — нейробиологи

Ученые из Базельского университета в Швейцарии раскрыли ранее неизвестный эффект, оказываемый диэтиламидом d-лизергиновой кислоты (ЛСД) на человеческий мозг. Оказалось, что вещество влияет на процесс формирования важной для выживания человека эмоции — страха. Кратко о работе сообщается на сайте EurekAlert!.

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В своих исследованиях нейробиологи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для измерения активности мозга 20 здоровых людей. Перед обследованием участники эксперимента приняли 100 микрограммов ЛСД или плацебо. После этого испытуемым в течение шести минут демонстрировались изображения лиц, выражающих страх, гнев, радость или нейтральную эмоцию.

Оказалось, что при виде человека, испытывающего страх, у добровольцев, принимавших диэтиламид d-лизергиновой кислоты, уменьшался отклик в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за формирование отрицательных и положительных эмоций. Это не зависело от изменения визуального восприятия, из-за которого участники могли бы просто не разглядеть выражение лиц, поскольку испытуемые могли правильно идентифицировать гнев или радость.

Ученые пришли к выводу, что снижение активности миндалевидного тела связано с психоделическим эффектом ЛСД. Иными словами, вещество может снижать реакцию человека на опасные ситуации.